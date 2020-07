Atenção servidor: saques de salários já estão disponíveis

O saque poderá ser feito hoje para servidores que possuírem contas no Banco do Brasil - (Foto: Divulgação/Banco do Brasil)

Já estão disponíveis para saque neste sábado (4/7) os salários de junho dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul – para aqueles que recebem pelo Banco do Brasil. Correntistas de outros bancos podem sacar o dinheiro no próximo dia útil.

Compromisso da gestão Reinaldo Azambuja, o pagamento dos salários antes do quinto dia útil de cada mês é um alívio aos setores da economia na pandemia de coronavírus, que ocasionou retração na atividade econômica do País e queda na arrecadação de governos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a lista de remuneração do mês soma R$ 400 milhões. A folha do mês possui 79,4 mil matriculas de servidores – entre ativos e inativos, como aposentados e pensionistas.