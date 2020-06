Atenção: Investidor pode ter retorno negativo com a queda da Selic

Daniela Casabona, Sócia-Diretora da FB Wealth e especialista em investimentos, acredita que o corte afeta muito o rendimento de investidores conservadores e que é preciso diversificar a carteira - (Foto: Reprodução)

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) realizou o 8º corte consecutivo da taxa básica de juros (Selic) em 0,75 ponto percentual, indo de 3% para 2,25% ao ano. Com a nova mínima histórica, o rendimento de investidores tradicionais, como DI, CDBs e poupança acabam sendo afetados. Segundo dados do Infomoney, com o novo patamar da Selic, um investimento de R$ 10 mil em um fundo DI renderá cerca de 1,86% em um ano. Dessa forma o investidor recebe R$ 186, descontando o Imposto de Renda. Contudo, a consequência que preocupa boa parte dos investidores é o retorno real, ou seja, descontando a inflação, zero ou negativo.

Daniela Casabona, Sócia-Diretora da FB Wealth e especialista em investimentos, acredita que o corte afeta muito o rendimento de investidores conservadores e que é preciso diversificar a carteira. “O rendimento com a taxa de juros para um fundo de DI e rendimento Selic caem para 2,25% e menos no caso do CDI. Os investidores vão precisar buscar investimentos de crédito para compor a carteira de renda fixa e ficar com uma rentabilidade interessante”, explica a especialista.

Sobre o retorno real que preocupa os investidores, onde parte dos fundos de investimento de renda fixa tenha rendimento negativo, Casabona esclarece que pode vir a acontecer e que é preciso adaptação à nova realidade do país. “Pode ser possível com uma inflação mais alta do que a taxa de juros. O investidor também precisa considerar que alguns investimentos têm impostos nos rendimentos, o que diminui ainda mais o retorno. Mas é importante que ele se acostume com a nova realidade do país em que os benchmarks já não é mais o famoso 1% ao mês. Por isso é importante calibrar a carteira de investimentos de forma inteligente para que ela não fique nem muito arriscada e nem muito conservadora.”, finaliza.