NF-e poderá ser rejeitada se emitida em horário de verão

(Foto: Divulgação-Diana Gaúna)

Campo Grande (MS) – Os empresários sul-mato-grossenses devem ficar atentos a atualização de seus computadores. A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz -MS) informa que como este ano não haverá mudança de horário de verão, os contribuintes devem verificar se ocorreu atualização do horário nos computadores da empresa utilizados para emissão de Noa Fiscal Eletrônica (NF-e).

“Nos casos em que o horário foi atualizado considerando o horário de verão, a emissão de NF-e será rejeitada (703 – Rejeicao: Data-Hora de Emissao posterior ao horário de recebimento). Por este motivo, o contribuinte deverá atualizar o seu sistema operacional para que o horário de verão seja desconsiderado”.

A Nota Fiscal Eletrônica é um documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, que tem por função documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.