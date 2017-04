Até lei regular tema, benefício será calculado sobre 100% de salários

O novo texto da reforma da Previdência incluiu a previsão de que o cálculo do benefício de aposentadoria será feito sobre 100% dos salários de contribuição ao longo da carreira. A previsão é de esse modelo seja adotado "até que lei venha a disciplinar a matéria".

Essa mudança, incluída pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), pode implicar algumas perdas, já que hoje o cálculo é feito sobre os 80% maiores salários recebidos, o que exclui os menores valores (geralmente ligados ao início da carreira) e eleva a média.

O relatório confirmou a regra de cálculo do benefício antecipada pelo Broadcast, partindo de uma base de 70% da média de salários para quem contribuir o tempo mínimo de 25 anos e com ganhos crescentes ao longo do tempo. A ideia do governo é estimular a permanência do trabalhador na ativa.

Entre 25 e 30 anos de contribuição, o ganho anual adicional será de 1,5 ponto porcentual. Dos 30 aos 35 anos de contribuição, o acréscimo é de 2,0 pp. Já dos 35 anos até os 40 anos de contribuição, serão adicionados 2,5 pp a cada ano, chegando então a 100% do salário.

