Ata: houve consenso no Copom em manter liberdade de ação

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central revela que, apesar de o colegiado considerar uma redução moderada na magnitude da flexibilização monetária no próximo encontro em dezembro - caso a conjuntura evolua conforme o cenário esperado -, o colegiado chegou a um consenso para "manter liberdade de ação e adiar qualquer sinalização sobre as decisões futuras de política monetária" para além da próxima reunião.

O objetivo, segundo o documento, é incorporar novas informações sobre a evolução do cenário básico e do balanço de riscos antes de fazer referências sobre a extensão do atual ciclo de flexibilização monetária. Por isso, desta vez o BC não fez nenhuma menção ao encerramento do ciclo. Na ata do encontro anterior do Copom, de setembro, o colegiado antevia um "encerramento gradual do ciclo".

A ata reiterou a preferência dos membros do Copom por explicitar condicionalidades sobre a evolução da política monetária, o que, na avaliação do colegiado, transmite melhor a racionalidade econômica das decisões, aumenta a transparência e melhora a comunicação do BC.

"Nesse contexto, voltaram a ressaltar que o processo de flexibilização continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das projeções e expectativas de inflação", acrescenta a ata.