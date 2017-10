ATA: Cenário e estágio do ciclo tornaram adequado corte de 0,75 pp da Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reafirmou nesta terça-feira, 31, na ata do encontro da semana passada, que a evolução de seu cenário básico, em linha com o esperado, e o estágio do ciclo de cortes tornaram adequada a redução da Selic (a taxa básica de juros) em 0,75 ponto porcentual, de 8,25% para 7,50% ao ano.

A ideia já constava no comunicado da decisão, divulgado na quarta-feira passada (25). Na ata, o Copom também voltou a sinalizar a intenção de, no encontro de 5 e 6 de dezembro, aplicar um corte ainda menor. "Para a próxima reunião, caso o cenário básico evolua conforme o esperado, e em razão do estágio do ciclo de flexibilização, o Comitê vê, neste momento, como adequada uma redução moderada na magnitude de flexibilização monetária."

Ao mesmo tempo, como vem fazendo nos últimos meses, o colegiado pontuou, na ata, que "o processo de flexibilização continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das projeções e expectativas de inflação".

Neste trecho, o BC não fez - assim como havia ocorrido no comunicado da semana passada - nenhuma menção ao encerramento do ciclo. Na ata do encontro anterior do Copom, de setembro, o colegiado antevia um "encerramento gradual do ciclo".

O BC enfatizou ainda na ata de hoje que "o processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira contribui para a queda da taxa de juros estrutural" - aquela em que, na teoria, há geração de crescimento sem inflação. "As estimativas dessa taxa serão continuamente reavaliadas pelo Comitê", informou a ata. "O Copom entende que a conjuntura econômica prescreve política monetária estimulativa, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural", disse ainda o BC.