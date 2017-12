Associação Sul-matogrossense de supermercados empossa novo presidente

Verati, 39 anos, é graduado em administração de empresas, sócio proprietário dos Supermercados Veratti (4 lojas) e o Atacadista Mega - Divulgação

O empresário supermercadista Edmilson Jonas Verati (Rede Veratti de Supermercados), foi confirmado pelos associados a continuar no cargo de presidente da AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados - na gestão 2018/2019, em Assembleia Geral Ordinária, realizada nesta sexta-feira, 1, na sede da entidade, em Campo Grande.

Verati ocupa a Presidência em “mandato-tampão”, desde 10 de junho de 2016, em substituição ao então presidente Marcelo Gutierre Gonçalves, eleito para o período 2016/2017, que se afastou do cargo por motivos particulares. Na época, o agora eleito ocupava a Vice-Presidência.

Verati, 39 anos, é graduado em administração de empresas, sócio proprietário dos Supermercados Veratti (4 lojas) e o Atacadista Mega, nas cidades de Costa Rica e Chapadão do Sul. A experiência no setor teve início precoce, aos 12 anos de idade, quando trabalhava com negócios da família. Na AMAS, é associado e ativo participante nas diretorias desde 2007.

Projetos - “A nossa meta para 2018 é implementar maior demanda ao projeto AMAS ITINERANTE, dando máximo alcance aos cursos de formação e, evidentemente, promover intenso trabalho na SUPERAMAS, que volta para o Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, com vistas a superar, mais uma vez, as expectativas do setor e dos expositores”, disse Verati ao abordar planos de trabalho.

Lembra o presidente que a equipe de colaboradores, sob a qual está toda a responsabilidade das atividades da entidade é pequena, o que torna inconveniente acrescentar novos projetos. “A AMAS é uma entidade do setor e não da Presidência. Esses dois citados são projetos setoriais aos quais todo dirigente que entra ou sai tem o compromisso de aperfeiçoar e dar continuidade”, destacou.

O ex-presidente Marcelo Gonçalves (Supermercado Serv Sempre), foi o escolhido para Delegado da AMAS junto à ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados – e Luiz Tadeu Gaedicke (Supermercado Gaúcho), para a Presidência do Conselho Superior. Foram também eleitos e empossados os novos membros da Diretoria Executiva, dos Conselhos Superior e Fiscal.

Sobre a AMAS:

Com mais de 300 empresas associadas, que representam cerca de 1.000 lojas no Estado a AMAS cria, cada vez mais, ambientes favoráveis para a evolução do setor, utilizando-se de ferramentas como cursos, workshops, seminários, palestras, feiras de negócios e outros encontros a fim de intensificar o diálogo entre os supermercadistas e aprimorar as práticas de gestão, de modo a ativar a aproximação com as instituições públicas e o compromisso com o social e a sustentabilidade. Segundo análises feitas nos 27 estados brasileiros pela Abras – Associação Brasileira de Supermercados -, o Mato Grosso do Sul amplia ano a ano a sua representatividade no ranking de vendas. No conjunto nacional é o segmento do comércio varejista que mais recolhe impostos, sendo também o maior gerador de empregos e chega a atender mais de 170 milhões de consumidores em todo o Brasil.