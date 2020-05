Associação dos funcionários do BNDES questionam papel do banco no combate ao coronavírus

Arthur Koblitz, presidente da Associação dos Funcionários do BNDES, publicou durante a tarde de sexta-feira (29.05), um vídeo no qual se mostra surpreso com um artigo divulgado pela Veja. A revista coloca o BNDES na linha de frente das ações governamentais de combate à crise econômica derivada do novo coronavírus.

Os técnicos do banco, no entanto, não viram essa atuação e defendem, desde o início da pandemia, uma postura mais ativa da diretoria para utilizar os recursos como instrumento financeiro para mitigar os problemas da COVID-19.

O economista reforça também que a ação em relação a empresas aéreas, anunciada em abril pelo presidente do BNDES, não teve retorno, mesmo após quase dois meses do anúncio. Segundo ele, “nada nos seria mais grato do que ver uma real mudança nesse quadro de desalento, assistindo impotentes aos atos erráticos de uma presidência ineditamente fraca como a atual", afirma Koblitz.

Assista ao video do presidente da Associação dos Funcionários do BNDES.