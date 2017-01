Associação Comercial promove palestra ‘Vencendo a crise’

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), em parceria com a Coopercard, promoverá em 30 de janeiro, às 19h, a palestra “Vencendo a crise – faça o seu 2017 ser diferente” no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, situado na Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes. Na ocasião, o ministrante Clovis Tavares apresentará casos de como ser atrativo, criativo, inovador, de união de equipe e de transformar os desafios em oportunidades nos negócios. O evento tem apoio do governo do Estado e as vagas são limitadas.

Tavares é o único palestrante brasileiro que ganhou cinco vezes o prêmio Top de Marketing, concedido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB). Formado em Publicidade e Propaganda, é especializado em Marketing Avançado pela State University of New York e possui um vasto currículo com 28 anos de experiência como palestrante discutindo temas como inovação, vendas, liderança e gestão de equipes. É também autor de sete livros com mais de 350 mil exemplares vendidos.

De acordo com o gestor da Escola de Varejo da ACICG, Moacir Pereira Júnior, esta capacitação é importante porque, em tempos de incertezas e desafios econômicos, se torna um recurso essencial para manter a equipe engajada e comprometida com os resultados. “É necessário pensar em oferecer diferenciais competitivos para o mercado, e isso só é possível quando estamos abertos a novos conhecimentos e dispostos a aprender. A palestra, além de ser uma ótima oportunidade para empresas de todos os segmentos, tem valor social”, explica.

Para participar, basta trocar três quilos de alimentos não perecíveis pelo ingresso, na sede da ACICG, situada na rua XV de Novembro, 390 – em frente à Praça Ary Coelho. Os donativos serão doados a instituição filantrópica Cotolengo. Mais informações 3312-5000.

