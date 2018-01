Assinatura de contratos dos leilões do pré-sal será dia 31/1 no Planalto

Os investimentos mínimos previstos são da ordem de R$ 845 milhões - Divulgação

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a assinatura dos contratos das 2ª e 3ª Rodadas de Partilha de áreas do pré-sal está agendada para o dia 31 de janeiro, no Palácio do Planalto.

São esperados no evento os CEOs das empresas vencedoras: ExxonMobil, Repsol Sinopec, Shell, Statoil, Total, Petrobras, BP, Petrogal, OP Energia, QPI e as chinesas CNODC e CNOOC.

Essas empresas adquiriram o direito de explorar reservas do pré-sal da ordem de 4,4 bilhões de barris, cerca de um terço da reserva de petróleo do País. Os investimentos previstos na exploração e produção das áreas arrematadas superam R$ 100 bilhões.

Um pouco antes da cerimônia em Brasília, no dia 29 de janeiro, serão assinados os contratos da 14ª Rodada de Licitações, que vendeu 13% dos 287 blocos ofertados em áreas no pós-sal em nove bacias.

Entre as 17 empresas vencedoras estão a Exxon, CNOOC, Petrobras, Repsol, Queiroz Galvão entre outras. Os investimentos mínimos previstos são da ordem de R$ 845 milhões.