Assembleia de credores da PDG é adiada para 30/11 por falta de quórum

A assembleia geral de credores da PDG Realty não foi instalada nesta quarta-feira, 22, por falta de quórum e, deste modo, acabou adiada para o dia 30 de novembro, quando será realizada independentemente do número de participantes.

Para que o evento fosse adiante hoje seria necessária a presença de credores detentores de um montante de dívida superior a 50% do valor total em cada uma das classes. Segundo contagem dos organizadores do evento, faltou quórum entre os credores das classes trabalhista (28,7%) e de microempresas (22,1%). Por sua vez, os grupos de credores com garantia real e quirografários tiveram 98% e 61% de presença, respectivamente.

Conforme antecipado ontem pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a assembleia acabaria adiada. A PDG revisou e reapresentou seu plano de recuperação judicial na última sexta-feira, dia 17.