Arthur Maia retira datas do plano de trabalho da reforma da Previdência

Depois de forte resistência da oposição, o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), retirou todas as datas do plano de trabalho apresentado nesta terça-feira, 14, incluindo a previsão de apresentação do parecer em 16 de março. A proposição dessa data havia gerado protestos de parlamentares contrários à proposta, que reclamaram do pouco tempo para a realização de audiências públicas para debater a reforma.

"Sugiro então a retirada das datas do plano de trabalho", disse Maia, cedendo aos apelos da oposição. O calendário inicialmente proposto pela relator estava alinhado com o desejo do Palácio do Planalto, que tem se comprometido com a aprovação da reforma tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado ainda no primeiro semestre.

"Se eu disser que todos devem entregar suas contribuições até 18 horas de amanhã para que a gente possa apresentar outro roteiro em seguida, acho que é tempo suficiente", disse Maia. Os deputados da oposição conseguiram protelar qualquer deliberação da comissão especial por mais de 1h30 em que pediram a extensão do plano de trabalho de Maia para a realização de mais debates e audiências públicas.

Após divergências, houve acordo em torno da resolução para que deputados façam sugestões de audiências e convocações e um novo plano seja formulado, bem como pela votação dos vice-presidentes da comissão na próxima quinta-feira.

Veja Também

Comentários