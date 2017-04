Arthur Maia: propósito é votar no dia 2 de maio o parecer na comissão

Mesmo com a pressão de parlamentares para um adiamento na votação, o relator da reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), disse que o "propósito" é votar o parecer na comissão especial da Câmara dos Deputados na próxima terça-feira, 2 de maio, como está marcado. Em debate sobre a reforma no jornal Correio Braziliense, disse que fez mudanças significativas no seu parecer em relação à proposta original. Arthur Maia defendeu a nova regra de transição incluída no texto que, na sua avaliação, é "razoável".

"Não podemos imaginar alguém se aposentando com menos de 60 anos, 55 anos", ponderou.

Veja Também

Comentários