Arthur Maia: 'Amanhã cedo vamos iniciar debate da Previdência no plenário'

Relator da reforma da Previdência na Câmara, o deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) afirmou nesta quarta-feira que vai manter a leitura de seu parecer sobre a proposta para esta quinta-feira (14) e que espera que a discussão sobre o relatório seja concluída na próxima semana na Casa.

Oliveira Maia disse ter sido informado "pelos jornais" sobre a declaração do líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), de que a votação da reforma só acontecerá em fevereiro de 2018.