Artesp recebe duas propostas para concessão de 5 aeroportos em SP

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) recebeu duas propostas de licitantes interessados na concessão de cinco aeroportos estaduais paulistas com perfis para aviação geral (executiva e táxi aéreo). As empresas são a Gran Petro Distribuidora de Combustíveis e o Consórcio Voa São Paulo, formado pelas empresas Terracom Construções, EPC Construções, ALC Participações e Empreendimentos, Estrutural Concessões de Rodovias, Nova Ubatuba Empreendimentos e Participações e MPE Engenharia e Serviços.

O Grupo Gran Petro possui 30 anos de experiência no segmento de combustíveis de aviação, atendendo importantes aeroportos do País como Guarulhos, Viracopos e Santos Dumont. Em 2000, passou a atuar junto a Air BP, empresa do Grupo British Petroleum como responsável pela operação de todos os parques de abastecimentos de aeronaves na Bolívia, incluindo a logística de transporte e armazenagem de combustíveis.

O Consórcio Voa São Paulo é formado por empresas que atuam nas áreas de engenharia, transporte, petróleo, energia e aeroportos (MPE Engenharia), pavimentação e limpeza pública (Terracom Construções), imobiliária (Nova Ubatuba Empreendimentos e ALC Participações), obras de infraestrutura rodoviária (Estrutural Concessões de Rodovias) e construções aeroportuárias (EPC Construções).

A Comissão Especial de Licitação irá analisar os documentos prévios das licitantes e a previsão é de que ainda nesta quinta-feira, 16, a sessão pública seja retomada para abertura das propostas. O critério de julgamento das propostas será o de maior oferta de outorga fixa, sendo R$ 12,159 milhões o valor mínimo a ser oferecido pelos licitantes. Esse é um dos poucos projetos de concessão de infraestrutura aeroviária no País que abrem possibilidade de participação para pequenos investidores.

A concessão envolve os aeroportos Antônio Ribeiro Nogueira Jr. (Itanhaém), Gastão Madeira (Ubatuba), Campo dos Amarais (Campinas), Arthur Siqueira (Bragança Paulista) e Comandante Rolim Adolfo Amaro (Jundiaí); os três últimos são aeroportos de maior movimentação do Daesp entre os que operam com aviação executiva. Em 2016, receberam mais de 123 mil pousos e decolagens.

