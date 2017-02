Artesp: próximo projeto a ser lançado é o lote do Litoral Paulista

O diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), Giovanni Pengue Filho, afirmou nesta quarta-feira, 22, que o próximo lote de rodovias a ter o edital publicado será o de estradas no Litoral Paulista, conectando as cidades de Praia Grande e Miracatu.

Em conversa com jornalistas, o executivo destacou que o edital desse lote está em fase final de refinamento dos estudos, sem dar previsões de data para a publicação.

O governo de São Paulo já publicou editais para a concessão de dois lotes de estradas: o das Rodovias do Centro-Oeste Paulista, cuja a sessão de abertura dos envelopes com as garantias de proposta ocorreu hoje, e o da Rodovia dos Calçados, com a abertura das garantias prevista para 25 de abril.

Pengue destacou que o lote do litoral, diferentemente das Rodovias do Centro-Oeste Paulista, é totalmente operado pelo Estado de São Paulo - o lote Florínea-Igarapava possui trechos que serão operados, até 2018, pela Arteris.

"Ele começa na Régis Bittencourt, em Miracatu, desce a serrinha até Peruíbe e depois segue até a Praia Grande, onde começa o trecho da Ecovias", disse o executivo - a Régis Bittencourt será operada pela Arteris até 2033.

