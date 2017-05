Artesp confirma Veloe, da Alelo, como nova operadora de pedágio em rodovias de SP

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) confirmou que a Veloe, marca da Alelo, é a nova operadora de pedágio eletrônico autorizada a atuar nas rodovias paulistas. A informação foi antecipada no início desta tarde pelo Broadcast, serviço fechado de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Com isso, a Veloe torna-se a quarta operadora autorizada a realizar esse tipo de serviço no Estado - antes dela, os motoristas já podiam optar entre Sem Parar, Conect Car e Move Mais. O início da comercialização dos planos da Veloe está previsto para 2018.

Segundo a Artesp, 60% dos pagamentos de pedágio em 6,9 mil quilômetros de rodovias em São Paulo já ocorrem via sistemas eletrônicos, com as atuais empresas em operação administrando 4,4 milhões de etiquetas instaladas em veículos que circulam no Estado.

A agência ainda estima que quando a adesão aos sistemas automáticos chegar a 80% dos pagamentos, será possível iniciar os estudos para adoção de um modelo sem cancelas de pedágio, aumentando a fluidez nas estradas.

Novas concessões

Ainda neste ano, duas novas concessões rodoviárias do governo de São Paulo entrarão em operação, a Rodovia dos Calçados e a Rodovia do Centro-Oeste Paulista, cujos editais preveem desconto de 5% na tarifa de pedágio sempre que os pagamentos forem feitos via sistema automático.

Além disso, os novos contratos permitem que, por meio da cobrança eletrônica de pedágio, as concessionárias adotem tarifas flexíveis, com descontos adicionais para estimular o uso das rodovias em horários de menor demanda, de modo a distribuir melhor o fluxo de veículos.

Veja Também

Comentários