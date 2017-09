Artesp apresenta projeto para concessão de transporte intermunicipal rodoviário

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) vai apresentar nesta quarta-feira, 13, no Fórum Latino Americano de Infraestrutura, projeto para concessão de cinco novos lotes de transporte intermunicipal rodoviário de passageiros. O edital deve ser colocado para consulta pública nas próximas semanas.

De acordo com a Artesp, a licitação remodela totalmente o atual sistema onde 100 empresas operam com permissões anteriores a 1989. A proposta é que a operação seja feita por cinco concessionárias, alocadas em cinco distintas áreas de operação, em São José dos Campos e Ribeirão Preto, Bauru e Sorocaba, Piracicaba, Campinas e Jundiaí, além de Santos e Vale do Paraíba. As concessionárias das cinco áreas terão ligações com a capital, além das linhas dentro das áreas.

A agência diz que a ideia é aumentar a viabilidade econômico financeira do sistema como um todo, "resultando em maior qualidade e eficiência mesmo nas linhas de menor demanda".

O edital já havia sido publicado no ano passado, porém como a divisão dos lotes havia sido feita antes da criação das regiões metropolitanas de Sorocaba e Ribeirão Preto, a concessão teve que ser revista para garantir a viabilidade econômico financeira de cada lote.

