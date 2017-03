Artesp: abertura das propostas pela Rodovia Florínea-Igarapava será na sexta, 10

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que a sessão de abertura das propostas pela concessão das Rodovias do Centro-Oeste Paulista (Florínea-Igarapava) ocorrerá na sexta-feira, 10, às 10 horas, na sede da BM&FBovespa - a EcoRodovias e o Pátria Infraestrutura disputam o trecho.

Segundo a assessoria de imprensa do órgão, nenhuma das duas licitantes entraram com pedidos de recurso até o fim da tarde de quarta-feira, quando o prazo para essa etapa se encerrou.

O lote Rodovias do Centro-Oeste Paulista será leiloado pelo governo do Estado de São Paulo e liga os municípios de Florínea (na divisa com o Paraná), e Igarapava (na fronteira com Minas Gerais).

Ao todo, a rodovia envolve investimentos de R$ 3,9 bilhões ao longo de 30 anos de concessão, sendo R$ 2,1 bilhões já nos primeiros oito anos de contrato, e outorga de R$ 794 milhões, dividida em duas parcelas iguais (R$ 397,2 milhões), uma a ser paga imediatamente e outra após um ano da assinatura do contrato.

Será declarada vencedora a companhia que ofertar o maior ágio sobre a primeira parcela da outorga - caso haja uma diferença inferior a 5% entre as propostas, será aberto um leilão por viva voz, com intervalo mínimo de R$ 4 milhões entre os lances.

O lote engloba trechos da SP-266, SP-294, SP-322, SP-328, SP-330, SP-333 e SP-351. A concessão prevê oito praças de pedágio ao longo da extensão do lote, sendo quatro novas e outras quatro já existentes.

