Arteris deposita 1ª parcela de R$ 1,2 bi de outorga para rodovia dos Calçados

A Arteris depositou, na terça-feira, 10 de outubro, o valor de R$ 1,277 bilhão para o governo do Estado de São Paulo, valor relativo a primeira parcela da outorga para a concessão do Lote Rodovias dos Calçados, localizada entre as cidades de Itaporanga e Franca, no interior do Estado.

A licitação ocorreu na B3 no dia 25 de abril, quando a Arteris deu um lance com ágio de 438,17% sobre o valor mínimo do leilão.

Com o depósito, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) prepara a documentação para marcar a assinatura de contrato para os próximos dias com a ViaPaulista, a nova concessionária montada pelo Grupo Arteris para administrar 720 quilômetros de rodovias estaduais paulistas nos próximos 30 anos.

A segunda parcela, de R$ 225 milhões, será depositada pela Arteris em 2018, com valor total de outorga de R$ 1,5 bilhão.

A ViaPaulista projeta fazer investimentos de R$ 5 bilhões na malha rodoviária do Lote Rodovias dos Calçados.

