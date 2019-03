Arrecadação total de leilão de aeroportos soma R$ 2,377 bilhões

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS No Dia Mundial do Consumidor, deputado ressalta respeito como expressão de cidadania

GERAL Unicamp aprova mudanças no vestibular 2020 e terá 2ª fase com dois dias de prova

POLÍTICA Moro vai procurar Rodrigo Maia para discutir tramitação do pacote anticrime

ECONOMIA Bolsonaro tem reunião com Felipe Francischini, presidente da CCJ da Câmara

ECONOMIA Marcas apostam no Dia do Consumidor para oferecer descontos e promover ações especiais

GERAL Oito vítimas do ataque em escola de Suzano permanecem hospitalizadas

Enquete

Recentemente a cientista política e especialista em segurança pública Ilona Szabó foi demitida de seu cargo por posicionamentos "incompatíveis com o governo", entre eles a legalização do aborto. Você é a favor da legalização do aborto?

Sim Não Votar Resultados