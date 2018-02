Arrecadação de tributos federais em MS

Do total arrecadado em Mato Grosso do Sul, 42% se refere a contribuições previdenciárias, 41% a imposto de renda, 13 % a COFINS; 5 % ao PIS; 5% - Divulgação

No ano de 2017, a arrecadação total da Receita Federal foi de R$ 1,29 trilhões, com uma variação positiva de 3,09% em relação ao ano anterior. Em Mato Grosso do Sul, a Receita Federal arrecadou R$ 7,54 bilhões em Tributos Federais. Esse valor representa um acréscimo na arrecadação nominal de 8,5 % em relação ao ano anterior, cuja arrecadação foi de R$ 6,94 bilhões.

Do total arrecadado em Mato Grosso do Sul, 42% se refere a contribuições previdenciárias, 41% a imposto de renda, 13 % a COFINS; 5 % ao PIS; 5% refere-se à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, e o restante referese aos demais tributos, tais como: IOF, ITR, CIDE, Imposto de Importação e Imposto de Exportação.