Arrecadação de março é pior resultado para o mês desde 2010, diz Receita

A Receita Federal divulgou nesta quarta-feira, 26, a série histórica da arrecadação total de impostos para os meses de março. Com isso, o resultado de recolhimento de impostos federais, de R$ 98,994 bilhões, no mês passado é o pior resultado para o mês desde 2010, quando a arrecadação de tributos ficou em R$ 95,305 bilhões (a preços corrigidos pela inflação).

Pela manhã, na divulgação do documento da arrecadação de março, o órgão só havia divulgado a série histórica para as receitas administradas.

No primeiro trimestre do ano, as receitas totais somaram R$ 329,773 bilhões, em valores corrigidos pela inflação. Esse montante é superior ao volume de R$ 329,522 bilhões arrecadados no mesmo período de 2016.

