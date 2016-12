ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS | Terça, 20 de Dezembro de 2016 - 14:42 Arrecadação cresce e chega a R$ 102,245 bilhões em novembro No acumulado do ano, a arrecadação continua em queda. De janeiro a novembro, chegou a R$ 1,162 trilhão, com queda real de 3,16% em relação ao mesmo período de 2015. As informações foram divulgadas hoje (20) pela Secretaria da Receita Federal