Arezzo quer abrir até 60 lojas no ano que vem

A Arezzo pretende abrir entre 55 e 60 novas lojas em 2018, com ênfase no formato "light", voltado a cidades de menor porte, afirmou na quinta-feira, 7, o diretor financeiro da companhia, Daniel Levy. A expansão do ano que vem deverá superar o total de lojas aberto este ano, que foi de 50.

Além da expansão no Brasil, a rede vai iniciar um processo de ampliação da presença da marca Schutz nos Estados Unidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.