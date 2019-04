Araújo defende aproximação com Israel e nega chance de perdas comerciais ao País

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, defendeu nesta segunda-feira, 6, em reunião com conselheiros da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a aproximação do Brasil com Israel e negou que isso vai resultar em perdas comerciais ao País.

"Não há nenhum indício que aproximação de Israel resulte em perdas comerciais com países árabes", afirmou o ministro. "Isso (perda de mercado) não está acontecendo, e as pessoas continuam falando nisso. Temos certeza que isso não está acontecendo."

A aproximação entre Brasil e Israel é alvo de críticas de países árabes e exportadores brasileiros, que temem perda de mercado, especialmente no segmento de proteína animal.

Para Araújo, no entanto, a aproximação com Israel não significa menor relação com países árabes.

Ele citou, por exemplo, que está em conversas com fundos de investimento dos Emirados Árabes Unidos e que este país quer intermediar a aproximação comercial do Brasil com a Índia.