Aprovação do presidente Trump cai de 43% para 38%, diz pesquisa

A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu de 43% em setembro para 38%, de acordo com a nova pesquisa do The Wall Street Journal e da NBC News, divulgada neste domingo. O número representa o menor nível desde o início do mandato. A pesquisa revela também que 58% dos americanos desaprovam o desempenho de Trump no cargo até agora. Em contrapartida, 42% dos entrevistados aprovam o trabalho do republicano na condução da economia.

Mais de oito de cada dez republicanos continuam a reconhecer positivamente o trabalho de Trump como presidente. A pesquisa identificou ainda uma queda do apoio ao presidente entre políticos independentes e sinais de erosão da aprovação por alguns dos principais grupos de apoio ao republicano.

A aprovação de mulheres brancas sem diploma universitário, por exemplo, caiu para 40%, enquanto 54% desaprovam Trump. Em setembro, 50% delas aprovavam o presidente dos EUA e 46% o reprovavam.

"Podemos estar vendo sinais de onde há um pouco de desgaste da base de apoio a Trump", disse Fred Yang, pesquisador democrata que conduziu a pesquisa junto com o republicano Bill McInturff.

A pesquisa ofereceu algum consolo à Casa Branca, que vem pressionando pela aprovação de uma reforma tributária, um das promessas de campanha de Trump. O presidente costuma destacar a baixa taxa de desemprego do país e o crescente mercado de capitais, mensagem que parece estar sendo assimilada: 42% dos americanos ouvidos na pesquisa aprovam a condução da política econômica por Trump, apontou o levantamento. Fonte: Dow Jones Newswires.