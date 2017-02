Aprovação de reformas mudará avaliação de agências de risco, diz Meirelles

A aprovação de reformas estruturais mudará a avaliação das agências de risco sobre o país, disse o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele classificou de normal a decisão da Standard & Poor's de manter a nota do Brasil dois níveis abaixo do grau de investimento.

“A manutenção faz parte de um processo normal para um rating soberano nesta fase do ajuste da economia brasileira. Com a aprovação da reforma da Previdência, trabalhista, da agenda microeconômica e com a recuperação da economia em 2017, este quadro vai mudar”, disse o ministro em comunicado enviado na noite desta sexta-feira (10).

Apesar de ter mantido o Brasil dois níveis abaixo do grau de investimento, a S&P reafirmou a perspectiva negativa para a nota do país, o que significa que a classificação da dívida pública brasileira pode ser rebaixada a qualquer momento. O grau de investimento representa a garantia de que o país não corre risco de dar calote na dívida pública. Desde fevereiro do ano passado, o Brasil está enquadrado dois níveis abaixo dessa categoria.

Em nota, a S&P informou que as incertezas políticas, as tensões sociais, a lentidão na recuperação econômica e a crise financeira em alguns estados mantêm em um terço as chances de que o Brasil sofra um novo rebaixamento nos próximos meses. “A perspectiva negativa reflete nossa visão de que há pelo menos uma probabilidade em três de que possamos rebaixar o rating do Brasil mais para o final do ano”, destacou a agência.

