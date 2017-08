Aprovação da TLP amplia otimismo e juros futuros fecham novamente em queda

Os juros futuros confirmaram no fechamento da sessão regular desta quinta-feira, 24, a trajetória de queda vista desde o começo da sessão. A aprovação da criação da Taxa de Longo Prazo (TLP) no plenário da Câmara renovou o otimismo do mercado em relação a avanços macroeconômicos, que podem abrir espaço para a retomada do crescimento e ajuste das contas fiscais.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2019 (293.060 contrato) fechou com taxa de 7,87%, de 7,94% na quarta no ajuste; a taxa do DI para janeiro de 2020 (148.540 contratos) caiu de 8,75% para 8,68%; a taxa do DI para janeiro de 2021 (236.930 contratos) terminou em 9,30%, de 9,38% na quarta no ajuste; e o DI para janeiro de 2023 (32.830 contratos) encerrou com taxa de 9,92%, de 10,00%.

As taxas vinham em baixa desde a parte da manhã, com o mercado acompanhando o andamento da sessão para a votação da TLP, por meio da Medida Provisória (MP) 777, na Câmara.

O texto-base da MP foi aprovado em votação simbólica por volta das 13 horas, dois destaques foram rejeitados e outros três serão votados na próxima terça-feira, 29. A nova taxa é uma das principais medidas legislativas defendidas pelo Banco Central para modernizar o mercado de crédito no Brasil e ampliar a potência da política monetária.

Pouco antes da aprovação do texto, as taxas já ampliavam a queda, refletindo o ajuste de posições após o leilão de Letras do Tesouro Nacional (LTN), de 5,5 milhões de títulos, menor do que o esperado e do que a oferta de 8,5 milhões da última semana. Passada a operação, agentes que não conseguiram participar da oferta devolveram suas posições.

Veja Também

Comentários