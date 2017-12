Apresentador do Canal Futura e GloboNews comanda nesta terça 'Diálogos de Inovação'

Apresentador dos programas “Expresso Futuro”, do Canal Futura, e “Navegador”, da GloboNews, Ronaldo Lemos - Divulgação

Para concluir o projeto “Diálogos de Inovação”, promovido pela Fiems e Senai, será realizado, nesta terça-feira (5), às 8 horas, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), o 8º encontro, que será em formato de Webinar, um tipo de webconferência em que a comunicação é de uma via apenas, ou seja, somente uma pessoa se expressa e as outras assistem. Na ocasião, ainda será criado o painel “MS Indústria para o Futuro”, um plano de desenvolvimento das indústrias com base na inovação tecnológica, que terá a participação de todos os participantes.

Para intermediar o debate, que contará com a participação online de todos os sete palestrantes dos encontros anteriores, o convidado é o apresentador dos programas “Expresso Futuro”, do Canal Futura, e “Navegador”, da GloboNews, Ronaldo Lemos, que é mestre em Direito Digital por Harvard e doutor em Direito pela USP, além de ter sido eleito pelo Fórum Econômico Mundial 2015 um dos “Jovens Líderes Globais”.

Na avaliação de Ronaldo Lemos, a iniciativa da Fiems e do Senai em promover o projeto “Diálogos de Inovação” é fundamental. “Há uma revolução em curso ocorrendo nas capitais e demais cidades do interior do Brasil. O interior fica cada vez mais conectado e, nesse processo, torna-se cada vez mais integrado às redes de informação globais. Nesse sentido, acredito que um programa como esse potencializa esse processo e ajuda a construir redes e novas conexões com grande potencial de inovação”, afirmou.

Ele ainda acrescentou que seu papel no evento será explorar ideias e oportunidades que possam se transformar em ações concretas. “Minha expectativa está bem elevada com a relação ao encontro. Tenho certeza de que a conjugação de experiências locais com essas redes de informação nacionais e globais podem resultar em conexões interessantes”, completou.

O evento

A Fiems e o Senai realizam o projeto “Diálogos de Inovação”, que busca inspirar, mobilizar e reunir empresários, empreendedores e a sociedade para discutir a indústria de Mato Grosso do Sul pelos próximos 20 anos, sendo que, ao todo, foram sete encontros. O primeiro encontro foi realizado na OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil no Estado) e abordou as PPPs (Parcerias Público-Privadas) como alternativas ao atual modelo econômico, com a doutora em Direito Administrativo Cristiana Fortini.

O tema “Cidades Inteligentes” foi discutido na Escola Senai da Construção, com o doutor em Design e Arquitetura pela USP (Universidade de São Paulo), Caio Adorno Vassão, e a MSGás sediou o 3º encontro do projeto, que trouxe Reinaldo Lorenzato, graduado em Engenharia Industrial Mecânica pela Universidade Mackenzie, para falar sobre a “Internet das Coisas”.

Depois foi a vez da apresentação do doutor em tecnologia alimentar Miguel Cerqueira, que falou sobre “Nanotecnologia” durante o 4º encontro realizado na Faculdade de Tecnologia do Senai em Campo Grande (FatecSenai). Já o 5º encontro abordou o tema “Educação” e foi realizado no campus da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), com a palestrante Cristiana Mattos Assumpção, que é doutora em Engenharia Pedagógica pela Universidade de Columbia.

O tema do 6º encontro foi “Comportamento Coletivo”, realizado no Shopping Campo Grande, com a especialista em Inovação e Neurociência para Liderança, Martha Gabriel. Já 7º encontro foi realizado fábrica da ADM (Archer Daniels Midland Company) e teve o economista especialista em Desenvolvimento Econômico, Economia Regional e Políticas Públicas, Aristides Monteiro Neto, que falou sobre “Desenvolvimento Local e a Indústria”.

Serviço – Mais informações sobre o evento no site www.dialogosdeinovacao.com.br