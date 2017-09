Após três dias de altas, dólar renova mínimas antes de dados dos EUA

O dólar abriu em queda ante o real nesta quinta-feira, 28, e logo renovou diversas mínimas em um movimento de correção, após três dias seguidos de alta, enquanto o mercado aguarda pela divulgação da terceira e última estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no segundo trimestre e os preços ao consumidor (PCE).

Às 9h30 (de Brasília), o Departamento do Comércio dos EUA divulga o PIB, cuja previsão é de crescimento de 3,0% na comparação trimestral. Na segunda estimativa, o resultado também ficou em 3,0%, enquanto no primeiro trimestre, o valor foi de +1,2%. O índice de preços do PCE, uma medida de inflação que ajuda a balizar as apostas de aperto monetário no país, também será divulgado.

Às 9h25 desta quinta, o dólar à vista recuava 0,29%, aos R$ 3,1828, enquanto o dólar futuro para outubro caía 0,33%, aos R$ 3,1830.

Veja Também

Comentários