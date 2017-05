Após sete anos, crise na Grécia vira depressão

Gyorgy primeiro recebeu do chefe a notícia de que seu salário seria cortado. Meses depois, foi demitido. Apostava que suas economias o permitiriam aguentar até encontrar um novo emprego. Dois anos depois, passou a usar o dinheiro que tinha guardado num colchão e que, no início da crise em 2009, ele manteve num lugar secreto e destinado apenas a emergências. Agora, o dinheiro do colchão também acabou. Sete anos depois da eclosão de sua pior crise financeira, a Grécia volta a ser alvo de um debate na Europa, com novos cortes de gastos e negociações de resgates. Mas o que era uma recessão se transformou em uma depressão e, hoje, se traduz em pobreza para parte da população.

Os mais de 300 bilhões de euros injetados na economia local foram destinados a salvar bancos e permitir que a administração pública pudesse continuar a operar. Mas esse empréstimo envolveu condicionalidades, entre elas cortes profundos, o que acabou afetando a vida de milhares de famílias.

Dentro do governo grego, economistas não disfarçam: o país pode ter de esperar até 2050 para voltar aos mesmos níveis de desenvolvimento social que estava em 2008. "Fala-se muito em outras regiões do mundo em década perdida. Na Grécia, o que temos são gerações perdidas", disse ao Estado o economista Daniel Munevar, que trabalhou ao lado do ex-ministro de Finanças do país, Yanis Varufakis. "Estamos na parte mais complicada de toda a crise e o pior é que não existe uma resposta coerente".

Na avaliação do economista que foi chamado para desenhar um plano para o país, as reuniões com o FMI mostraram que a própria entidade acabou reconhecendo que havia "passado do ponto" nas exigências de austeridade. "A Grécia vive hoje a pior crise dos tempos modernos para um país desenvolvido. O FMI já entendeu isso. Mas a UE não", afirmou.

Dados de diversos institutos de pesquisa de Atenas e do restante da Europa revelam que as taxas de pobreza na sociedade grega avançam no ritmo mais elevado em toda a UE. Gyorgy, num refeitório de uma Igreja no centro de Atenas, é apenas mais um que vivia uma vida relativamente confortável e que, hoje, precisam pedir ajuda. "É uma grande humilhação", disse, pedindo para que sua foto não fosse feita. "É muito humilhante", insistia.

Oportunidades. O desemprego, que chegou a 28%, hoje está em 23%. Mas a queda não ocorreu por conta da criação de postos de trabalho. Muitos simplesmente deixaram de buscar empregos e saíram dos indicadores de desempregados. No total, o PIB grego já perdeu 25% de seu tamanho desde 2009 e 75% das famílias viram uma redução em sua renda. Mas é pelas ruas de Atenas que a crise é visível. À noite, são centenas de pessoas dormindo nas ruas, enquanto voluntários percorrem a cidade com cobertores e até máquinas de lavar roupa para ajudar "a manter a dignidade".

Um desses serviços é o Ithaca, um grupo de voluntários que se uniram para ajudar a população mais necessitada. Num furgão, ele leva duas máquinas de lavar roupa e, duas vezes por semana, visita os locais mais pobres da capital grega. Ao Estado, o fundador do grupo, Fanis Tsonas, contou que decidiu agir por não suportar pensar que a crise havia transformado a vida de muitos de sua cidade. "Eu era estudante quando começamos isso", disse. "Uma roupa limpa é uma questão de autoestima, de ajudar a que possam ter autoconfiança para reagir", disse. Sua entidade estima que 17,7 mil pessoas em Atenas estão desabrigadas. Dessas, 1,5 mil vivem pelas ruas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

