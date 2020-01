Após semanas de desvalorização, carne bovina reage no varejo

Em Minas Gerais, o cenário foi de estabilidade, com variação positiva de 0,2% - Arquivo

Os preços da carne bovina vendida no mercado varejista de São Paulo estavam vivenciando uma trajetória de queda desde o começo do ano. Contudo, nos últimos sete dias, o quadro foi de recuperação.

Segundo levantamento da Scot Consultoria, na comparação semanal, na praça paulista, as cotações da carne subiram 1,6%, na média de todos os cortes monitorados.



Esse cenário é explicado pelo maior controle dos estoques exercido por este elo da cadeia. No Paraná, também foi registrada valorização. Na média de todas as peças pesquisadas o aumento nas referências foi de 1,3%.



Em Minas Gerais, o cenário foi de estabilidade, com variação positiva de 0,2%. Já no Rio de Janeiro, apesar do feriado municipal prolongado dia 20/1 (comemoração do dia de São Sebastião) houve queda de 0,6% na média de todos os cortes.