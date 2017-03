Após reunião com Temer, presidente mundial do Citigroup diz que apoia ajuste

Após reunião com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, o presidente global do Citigroup, Michael Corbat, distribuiu nota à imprensa na qual diz que o Brasil é um mercado "muito relevante" para o banco e que "vamos continuar investindo aqui". "Reiteramos também o nosso suporte para facilitar os investimentos em projetos importantes para o País, assim como nosso apoio ao ajuste fiscal em curso e às medidas estruturais mais complexas, incluindo as reformas da Previdência e trabalhista".

O executivo ressaltou que o banco tem "uma longa história" no Brasil e disse que o Citigroup tem compromisso com "o progresso econômico e social" do País. "Por mais de 100 anos ajudamos empresas locais, instituições, comunidades e indivíduos a atingir seus objetivos".

