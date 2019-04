Após reunião com Bolsonaro, Bivar diz ver 'boa vontade' de todos os partidos

Após encontro com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do PSL, Luciano Bivar, minimizou os problemas do governo em formar uma base aliada no Congresso. "Base aliada é esta que está aí, todos que vieram agora visitar o presidente se comprometem com as reformas do governo, essa que é a base aliada. Essa é uma coisa meio subjetiva", disse Bivar a jornalistas, acrescentando que vê "boa vontade muito grande de todos os partidos estarem na mesma convergência que está o Planalto".

Quando questionado sobre o fato de os partidos não estarem fechando questão para a votação da reforma da Previdência, Bivar afirmou que a prática é "uma coisa meramente de concepção".

"Fechar questão é uma coisa meramente de concepção. O PSL, por exemplo, fechou questão por simbolismo, porque todos os parlamentares do partido estão de acordo com a reforma", respondeu Bivar, afirmando que Bolsonaro está "feliz com o partido". "Reforma não é algo isolado de um presidente, de um partido, é uma reforma que o povo clama", disse o presidente do PSL.

Bivar ainda fez um aceno ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmando que o parlamentar está empenhado em aprovar a reforma da Previdência. "É uma pessoa dedicada ao melhor do nosso país", disse Bivar ao destacar que tem "absoluta convicção de que a reforma irá passar".

O presidente do PSL disse também que está tudo certo com a articulação do partido em torno da reforma. "Segunda-feira terá mais uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça e terça-feira vamos fazer a votação do relatório, que tenho absoluta certeza que será aprovado pela CCJ", completou.

Questionado ainda sobre a articulação feita com o Congresso pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Bivar afirmou que o ministro "tem feito o máximo". "E é uma posição da Casa Civil em relação a todo o Parlamento para que as coisas sejam filtradas, para ver o que o governo realmente pode atender. Para que se faça administração dentro dos parâmetros republicanos", afirmou o presidente do PSL.

Perguntado sobre as próximas viagens de Bolsonaro, Bivar disse que o presidente pretende viajar para China, Coreia e Japão.