Após reforma trabalhista, Bovespa abre em alta com força de Vale e bancos

O Ibovespa abriu em alta, impulsionado por algumas blue chips - sobretudo de companhias que divulgaram resultados nesta quinta-feira, 27, pela manhã. Com o maior lucro desde 2013, a mineradora Vale sobe desde o encerramento do leilão de abertura. O Bradesco, que no primeiro trimestre teve um lucro líquido contábil bilionário (R$ 4,071 bilhões) mas menor que o esperado por analistas ouvidos pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), também abriu em alta forte.

De acordo com comentário do UBS, o banco divulgou resultados positivos como provisões menores, controle de despesas operacionais e menor inadimplência de 15 a 90 dias, sendo que houve aumento nos calotes acima de 90 dias.

Com a valorização das ações do Bradesco e de seus pares, que juntos somam cerca de 25% do Ibovespa, o principal indicador do mercado de ações brasileiro subia 0,35% aos 65.090 pontos às 10h33. Só não subia mais por conta da queda da Petrobras, alinhada ao recuo do petróleo. Na máxima, pouco antes, o índice marcara 65.327 pontos (+0,72%).

Na avaliação do analista da Upside Investor, Pedro Galdi, uma boa parte da apreciação dos preços é justificada não ao lucro bilionário de grandes empresas. O principal motivo é a aprovação da reforma trabalhista na quarta-feira no fim da noite, segundo o analista. "Se amanhã a greve geral tiver sucesso, o resultado futuro sobre a atividade econômica pode incomodar. Porque vai ser mais um dia de queda no faturamento em abril", afirmou.

Veja Também

Comentários