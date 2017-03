Após reduzir TJLP, Meirelles e Ilan incluem CMN na agenda passada

Após a decisão extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN) de reduzir a Taxa de Juro de Longo Prazo (TJLP) de 7,5% para 7% ao ano, as agendas dos três ministros que participam das decisões do Conselho foram alteradas para a inclusão da reunião que, até agora, não foi comunicada ao público.

A decisão do CMN foi anunciada apenas pelo sistema de comunicação do Banco Central com o mercado financeiro, o BC Correio.

As agendas dos três ministros foram alteradas, mas a mudança não parece ter sido coordenada e há informações desencontradas sobre o horário da reunião.

A agenda do ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, cita que houve a reunião do CMN às 18h desta quinta-feira. O registro de compromissos passados do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, incluiu o item "Reunião Extraordinária do Conselho Monetário Nacional (virtual)" no período "noite", sem horário definido. Já no BC, o registro de compromissos do presidente Ilan Goldfajn teve a inclusão do mesmo encontro no período "tarde", também sem horário detalhado.

