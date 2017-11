Após recuar até 0,99%, Ibovespa fecha em alta de 0,12% com NY e petróleo

O Índice Bovespa teve um pregão movimentado para uma sexta-feira, 3, pós-feriado de Finados. O dia, que foi negativo para os mercados emergentes, contou ainda com ruídos do cenário doméstico que aumentaram a tensão na Bolsa brasileira. As altas do petróleo e das bolsas de Nova York, no entanto, favoreceram uma recuperação do mercado. Depois de ter caído até 0,99% no início da tarde, o Ibovespa encerrou o dia com ganho de 0,12%, aos 73.915,42 pontos. No acumulado da semana, houve queda de 2,71%.

O dia começou com a repercussão do anúncio de Jerome Powell para o lugar de Janet Yellen no Federal Reserve e de indicadores econômicos norte-americanos. Apesar do viés "dovish" de Powell, os mercados emergentes foram penalizados por análises de que a economia dos Estados Unidos segue forte. O relatório de empregos mostrou geração de 261 mil vagas nos EUA em outubro, contra 315 mil estimados. A despeito do dado mais fraco, que chegou a animar a Bolsa por alguns momentos, a revisão para cima dos números de setembro alimentou leituras mais otimistas para a economia local. Da mesma forma, os dados dos índices de gerentes de compras (PMIs) apontaram para crescimento significativo, com previsões indicando 3%.

"Os dados de emprego acabaram por ter efeito neutro nos mercados, assim como Jerome Powell, que tem perfil semelhante ao de Janet Yellen. Mas os demais sinais de aquecimento econômico colocam os mercados em alerta para a política monetária de 2018", disse Vítor Suzaki, analista da Lerosa Investimentos, ao justificar o dia de "reprecificação" nos mercados emergentes.

Mas coube ao cenário doméstico responder pelos momentos mais agitados do dia. A repercussão de uma reportagem da revista Piauí sobre a participação do ministro Henrique Meirelles nos conselhos consultivo e de administração do grupo J&F trouxe instabilidade aos negócios com câmbio e juros, o que levou o Ibovespa à mínima do dia. A notícia chegou em um momento já de certo desconforto dos investidores com o fato de Meirelles ter admitido, um dia antes, a possibilidade de ser candidato à presidência em 2018.

Apesar das adversidades do cenário, o Ibovespa acabou sendo beneficiado pela alta das commodities - especialmente do petróleo - e das bolsas de Nova York. Vale ON subiu 2,19%, na máxima do dia, enquanto Petrobras ON e PN avançaram 0,97% e 0,24%, respectivamente. Também houve melhora em ações do setor financeiro, com alta de 1,40% de Itaú Unibanco PN, apesar da baixa de 1,79% de Banco do Brasil ON. As ações da JBS, que chegaram a cair mais de 7% no início da tarde, reduziram o ritmo e fecharam em baixa menor, de 2,15%.