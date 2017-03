Após quase quatro anos, Mangels encerra processo de recuperação judicial

A Mangels Industrial S.A., fabricante de rodas de liga leve para montadoras, informou nesta quarta-feira, 15, que encerrou seu processo de recuperação judicial. O pedido de proteção à Justiça ocorreu em novembro de 2013, e o plano de reestruturação foi aprovado um ano depois.

O encerramento deste processo foi decretado nesta quarta pelo juiz Marcelo Sacramone, da 2.ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de São Paulo, a pedido de Osana Mendonça, sócia da KPMG Corporate Finance, nomeada administradora judicial.

Apesar do cenário econômico adverso, a Mangels fechou o 3.º trimestre de 2016 acumulando um Ebitda (geração de caixa) de R$ 23,9 milhões, 132% acima do comparado ao mesmo período de 2015. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

