Após oscilar na abertura, dólar cai antes de dados dos EUA

No mercado futuro, o dólar para agosto subiu no primeiro momento, mas perdeu força. - (Foto: Reuters)

O dólar à vista teve abertura volátil nesta quinta-feira, 16, e, pouco antes das 9h30, caía. No mercado futuro, o dólar para agosto subiu no primeiro momento, mas perdeu força. Os ajustes refletem um compasso de espera pelos dados de vendas no varejo em junho e os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos em meio a incertezas renovadas hoje com a retomada global na esteira de indicadores mistos na China e do aumento da tensão sino-americana. Às 9h26, o dólar à vista recuava 0,62%, a R$ 5,3518, após mínima a R$ 5,3478 e máxima, a R$ 5,3933 (+0,14%). O dólar para agosto cedia 0,38%, a R$ 5,3530 - mínima a R$ 5,3505 e máxima, a R$ 5,3970 (+0,42%).