Após oscilar, dólar se firma em baixa de olho em Previdência e após CPI dos EUA

O dólar passou a cair, após ter oscilado nos primeiros negócios bem perto do nível de fechamento anterior.

O ajuste de baixa ante o real acompanha o enfraquecimento do dólar frente a moedas rivais após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de fevereiro dos Estados Unidos, que avançou como previsto na comparação mensal, mas mostrou alta menos acentuada do que a expectativa do núcleo na mesma base. Na comparação anual, o CPI de fevereiro subiu menos do que esperavam analistas, assim como o núcleo do indicador.

O CPI dos Estados Unidos subiu 0,2% em fevereiro ante janeiro, segundo dados publicados nesta terça-feira, 12, pelo Departamento do Trabalho.

O resultado veio em linha com a mediana da previsão de uma pesquisa de 24 analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

O núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, avançou 0,1% na comparação mensal de fevereiro, ficando um pouco abaixo da projeção dos analistas, de alta de 0,2%. Na comparação anual, o CPI subiu 1,5% em fevereiro e seu núcleo avançou 2,1%. As expectativas eram de ganhos um pouco maiores, de 1,6% e 2,2%, respectivamente.

Mais cedo, os sinais mistos do dólar no exterior influenciaram uma abertura "de lado" do dólar ante o real, diz um operador de uma corretora.

No Reino Unido, há pouco, a Bolsa de Londres ampliou os ganhos, apoiada pela fraqueza da libra logo após o procurador-geral do país, Geoffrey Cox, afirmar que os riscos legais do Reino Unido continuam inalterados mesmo após a primeira-ministra britânica, Theresa May, ter obtido ontem novas concessões da União Europeia (UE) no acordo do Brexit, que será votado mais tarde no Parlamento britânico. A moeda local em queda impulsiona exportadoras.

Às 9h48, o dólar à vista recuava 0,67%, aos R$ 3,8148. O dólar futuro para abril caía 0,62%, aos R$ 3,820.