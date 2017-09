Após forte queda nas últimas sessões, juros futuros fecham perto da estabilidade

Os juros futuros encerraram a sessão regular próximas da estabilidade, com viés de baixa na ponta curta e de alta na parte mais longa. Após a intensa queda vista nos últimos dias, as taxas oscilaram pouco nesta sexta-feira, 22, de agenda local sem destaques.

No fim da sessão regular, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 terminou a 7,27%, mínima, de 7,30%, e a do DI para janeiro de 2020 ficou em 8,06%, de 8,05% no ajuste de quinta. A taxa do DI para janeiro de 2021 terminou em 8,73%, de 8,72%, e a do DI para janeiro de 2023 passou de 9,37% para 9,39%.

As taxas começaram o dia em queda, mas ainda pela manhã se deslocaram para perto dos ajustes, rondando aqueles patamares até o fim da sessão. O economista da BGC Liquidez Alfredo Barbutti afirma que o mercado passou o dia por uma acomodação, à espera de uma "nova onda de notícias" que possam estimular a montagem ou redução de posições. "Como o mercado fechou taxa nos últimos dias, é natural que haja uma parada no movimento", observou.

O alívio de prêmios intenso na curva nas sessões recentes foi embalado pela melhora na perspectiva de queda da inflação e da Selic, sobretudo após a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) e do IPCA-15 de setembro, na quinta-feira.

Nesta sexta à tarde, o Ministério do Planejamento divulgou o relatório bimestral de receitas e despesas, que prevê o descontingenciamento de R$ 12,824 bilhões de recursos. O ministro Dyogo Oliveira afirmou que o "alívio é muito pequeno" para os órgãos da administração pública e que qualquer novo recurso que entre nos cofres da União deve ser usado para liberar mais despesas, em vez de ajudar a melhorar o resultado primário deste ano.

Ainda, no documento, o governo reduziu a previsão de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2017, de 3,7% no documento do segundo bimestre, para 3,5%, e manteve a estimativa de crescimento de 0,5% do PIB este ano. O relatório não chegou a influenciar as taxas futuras.

