Após encolher, BTG diz que pode dobrar crédito

Após encolher seus empréstimos em cerca de R$ 10 bilhões no ano passado, em meio à crise que enfrentou com a prisão de André Esteves, o BTG Pactual está preparado para dobrar sua carteira de crédito, segundo o presidente da instituição, Roberto Sallouti. Até o fim de dezembro, a carteira de crédito do BTG Pactual somava R$ 19,3 bilhões, redução de quase 34% em relação ao fim de 2015, quando totalizava R$ 29,2 bilhões. Na comparação com setembro, o resultado é negativo em 5,4%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

