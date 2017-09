Após 'efeito JBS', confiança de empresários de supermercados volta a subir

A confiança dos empresários do varejo de supermercados voltou a subir em agosto, após uma queda em junho em meio a efeitos da crise política gerada pela delação de executivos da JBS. O índice de confiança, medido pela GfK em conjunto com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), chegou a 51,7 pontos numa escala que vai de 0 a 100. Em junho, o índice havia caído para 48 pontos.

Para Marco Aurélio Lima, diretor executivo da GfK, os dados indicam uma tendência de retomada do ânimo dos empresários com a economia. A melhora em agosto sinaliza ainda, segundo ele, a percepção de que o cenário macroeconômico tem evoluído positivamente, de forma descolada da crise política.

A expectativa é de um aumento gradual na expectativa dos varejistas para os próximos meses. O resultado do índice de confiança de agosto ainda é inferior ao do mesmo mês do ano passado, quando atingiu os 56 pontos.

Dados da GfK apontam ainda que, em agosto, 64% dos empresários disseram ter uma expectativa melhor para os próximos seis meses ante um porcentual de 46% que respondiam da mesma forma em junho.

Veja Também

Comentários