Após dois pregões em alta, Bovespa cai e perde patamar dos 69 mil pontos

A Bovespa perdeu o patamar dos 69 mil pontos no início do pregão desta quarta-feira, 22. Desde a abertura, o indicador cai, impulsionado pela depreciação de todas as blue chips. A Vale em queda, em uma quarta-feira de desvalorização do minério de ferro na China, afeta os preços de siderúrgicas e metalúrgicas. As cinco primeiras posições no ranking de maiores baixas da carteira Ibovespa estão preenchidas por empresas do setor.

Às 11h06, o Ibovespa recuava 0,67% aos 68.586 pontos. Minutos antes, marcara a pontuação mínima aos 68.501 pontos (-0,80%). Segundo profissionais do mercado de ações, o desempenho é fruto de realização de lucros.

Nesta manhã de terça, a PDG Realty anunciou oficialmente que vai ajuizar pedido de recuperação judicial. Com isso, a ação foi suspensa para negociação, conforme noticiou a Agência Bovespa. Apesar da gravidade do caso, a novidade não afeta o Ibovespa, porque a ação não faz parte da carteira teórica do indicador.

Para analistas, o dia é de realização de lucros na Bolsa brasileira. Assim como o minério de ferro, o petróleo também perde valor pela manhã, o que influencia as ações da Petrobras e acentua a desvalorização do Ibovespa. Depois de renovar recorde ontem no fechamento - quando alcançou a maior pontuação desde 7 de abril de 2011 -, o indicador sugere que a oportunidade é para embolsar os ganhos recentes no mercado de ações.

Entre as maiores quedas, também está a Braskem. A PNA da companhia do grupo Odebrecht perde valor após reportar prévia não auditada dos resultados, com prejuízo de R$ 2,637 bilhões no quarto trimestre de 2016, ante lucro de R$ 35 milhões no mesmo período de 2015.

Veja Também

Comentários