Após dois meses de queda, produção industrial da França sobe 2,2% em dezembro

A produção industrial francesa se recuperou em novembro após dois meses de contração, informou a agência estatística Insee nesta terça-feira.

A produção industrial na segunda maior economia da zona do euro subiu 2,2% em relação ao mês de novembro, enquanto os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previram um aumento de 0,5%. A Insee também revisou o valor de outubro para um declínio de 0,1% em relação a uma leitura anterior de -0,2%.

O aumento da produção industrial indica que a economia francesa pode ter acelerado no último trimestre do ano, após um período suave. A força na França também sugere que os números da produção industrial para toda a zona do euro na quinta-feira podem vir acima das expectativas.

O aumento dos números da produção francesa em novembro foi impulsionado por aumentos em todos os setores, além da construção. A produção de coque e refinação cresceu 6,3% e a produção de materiais de transporte subiu 3,4%, disse o Insee. A produção agrícola aumentou 1,3%, após uma queda de 2% em outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.

