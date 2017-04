Após divulgação do Placar da Previdência, deputados mudam o voto

Após a publicação do Placar da Previdência pelo Grupo Estado na quarta-feira, dia 5, quatro deputados federais modificaram de "a favor" para "contra" seu posicionamento sobre o projeto da reforma que tramita na Câmara. Outros seis parlamentares que, até então, não haviam sido encontrados, também afirmaram se opor à proposta. Ao todo, 261 deputados se declararam contra a reforma, dez a mais do que o resultado de quinta-feira, 6.

Os deputados Domingos Neto (PSD-CE), Mara Gabrilli (PSDB-SP) Marcos Rogério (DEM-RO) e Arnaldo Jordy (PPS-PA), que haviam manifestado apoio à proposta de reforma, mas com ressalvas, mudaram radicalmente o voto na quinta. Em nota, o deputado Marcos Rogério (DEM-RO) reforçou que defende a necessidade de uma reforma da Previdência, mas declarou-se "totalmente contrário à proposta apresentada pelo governo, por discordância em vários pontos do texto". Mara havia se declarado favorável, mas com ressalvas diferentes das propostas no questionário.

Procurados pelo jornal O Estado de S. Paulo, seis deputados que ainda não haviam sido ouvidos afirmaram oposição ao texto. Entre eles, cinco da base aliada de Temer. "Sou a favor do povo. Não posso votar em uma reforma como essa", disse o deputado Tiririca (PR-SP).

Apenas dois parlamentares solicitaram alteração de voto "contra" para "a favor". Mesmo com a mudança de posicionamento, ambos destacam ao menos três modificações necessárias para a confirmação do apoio ao texto original.

Resultados do Placar até às 20h30 de quinta-feira, 6:

97 - A favor da reforma (84 com ressalvas)

261 - Contra a reforma

62- Não encontrados

57 - Não quiseram responder

1 - Abstenção

34 - Declararam-se indecisos

São necessários 308 votos para aprovar a proposta

