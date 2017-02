Após divulgação de emprego nos EUA, Bovespa inverte sinal para o positivo

A Bovespa inverteu nesta sexta-feira, 3, o sinal imediatamente após a divulgação dos dados indicando que a taxa de desemprego nos Estados Unidos veio maior do que a esperada (4,8% ante projeção de 4,7%)e os salários abaixo do projetado. Segundo Fernando Goés, analistas da Clear Corretora, a primeira interpretação é que o Federal Reserve pode demorar um pouco mais para subir os juros. "Em um primeiro momento, é dólar para baixo e bolsa para cima", disse.

Por volta das 11h50, o Ibovespa subia 0,72%, chegando aos 65.051,89 pontos. Antes disso, era puxado pela forte queda das ações da Vale, principalmente na primeira hora do pregão.

Com a queda da cotação do minério de ferro na China, que retorna nesta sexta do feriado nacional de uma semana, os papéis da Vale acompanhavam o movimento das ações das principais mineradoras no mercado internacional. De acordo com um operador, os papéis da Vale acompanharam a tendência, mesmo com o anúncio do bom resultado e da distribuição a seus acionistas dividendos de pelo menos 25% do resultado líquido ajustado.

Segundo Marco Tulli Siqueira, gestor de renda variável da Coinvalores, há um bom ambiente de curto prazo, que se apresentou diante da definição do ministro Edson Fachin para a relatoria da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF) e o discurso pró-reformas de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Eunício Oliveira (PMDB-CE) que assumiram a presidência da Câmara e do Senado, respectivamente. "Isso, dentro de uma perspectiva positiva de longo prazo que indica o início da reversão da recessão, deixa os investidores animados com a renda variável", afirma.

Ainda no campo das commodities, o petróleo seguia em leve alta e conduzia o sentido do papel da Petrobras no início dos negócios.

Em um dia de agenda interna fraca, os investidores locais dão destaque para as notícias corporativas com a divulgação de balanços, como o da TIM, e também ao anúncio de captações externas, como as da Rumo e da JBS, na esteira do espaço aberto pela Petrobras no mês passado.

Veja Também

Comentários