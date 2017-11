Após acordo sobre indenização de bancos a poupadores, Bovespa abre em alta

A Bolsa abriu em alta nesta terça-feira, 28, com o apoio de todas as blue chips. Entre elas, um destaque é o setor financeiro. Um dia depois de bancos e poupadores fecharem um acordo que põe fim a uma disputa judicial de 24 anos, as ações de grandes instituições abriram em alta. A leitura dos analistas é de que o acordo põe fim à incerteza sobre o tamanho do desembolso que um dia teria de ser feito pelos bancos.

Apesar de o petróleo seguir em queda nos mercados futuros de Londres (ICE) e de Nova York (Nymex), as ações da Petrobras abriram e seguem em alta. A valorização, entretanto, é pequena e incapaz de recompor as perdas de quase 6% das PNs e ONs da estatal no mês de novembro.

Já as ações ON da Vale abriram em alta, mas ensaiam uma virada para o sinal negativo. O comportamento dúbio acontece mesmo depois de a mineradora receber uma melhora na recomendação por parte dos analistas setoriais do BTG Pactual. A equipe de análise elevou a recomendação da empresa para compra, com o preço-alvo do ADR passando de US$ 9 para US$ 14.

A decisão foi tomada porque as expectativas dos analistas sobre a queda do preço de minério de ferro para US$ 50 por tonelada "estão mais distantes" e também porque é interessante o potencial de dividendos e assim como a perspectiva de aceleração da desalavancagem nos próximos trimestres.

A agenda no exterior é importante, e os agentes econômicos estão atentos para novidades sobre as negociações para a reforma tributária nos Estados Unidos e para a audiência de confirmação do diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Jerome Powell à presidência da instituição.

Às 10h26, o Ibovespa subia 0,68% aos 74.563,22 pontos. Dow Jones futuro avançava 0,10%. O petróleo para janeiro na Nymex caía 0,81%. O barril da commodity na ICE recuava 0,94%.