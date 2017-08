Após abrir em alta de olho no fiscal e exterior, dólar perde força

Após abrir em alta, o dólar perdeu força nesta quinta-feira, 10, reagindo ao dado de inflação ao produtor (PPI) dos EUA mais fraco que o esperado, sugerindo a possibilidade de postergação do aumento de juros no país, disse o diretor da Correparti, Jefferson Rugik.

O diretor da corretora Mirae, Pablo Spyer, diz que ainda vemos nesta quinta uma fraca aversão a risco globalmente e, internamente, a equipe econômica quer mudar não só a meta de 2017 mas a de 2018, elevando o déficit primário de R$ 129 bilhões para cerca de R$ 170 bilhões.

Rugik, da Correparti, também enxerga um viés de cautela com a possível nova mudança na meta fiscal de déficit para 2018, que em abril já foi alterada, de déficit de R$ 79 bilhões para o atual déficit estimado de R$ 129 bilhões.

O operador da corretora H.Commcor, Cleber Alessie Machado Neto, diz que há ainda um viés de cautela, mas menos intenso que o de quarta. O que preocupa aqui já está no preço, em sua avaliação, que é o anúncio de necessidade de elevação do déficit fiscal de 2018. Para ele, o exterior segue no radar e comandando o câmbio.

Às 9h48, o dólar à vista subia 0,03%, aos R$ 3,1539, após atingir máxima aos R$ 3,1624 (+0,30%) depois da abertura da sessão. O dólar para setembro recuava 0,06%, aos R$ 3,1670, após atingir máxima de R$ 3,1755 (+0,21%).

